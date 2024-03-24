Пожар вспыхнул ночью в частной бане в Карелии

Ночью 24 марта в Суоярвском округе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сигнал о происшествии в поселке Поросозеро поступил на пульт дежурного в 3 часа ночи. На место выехали две единицы техники и пятеро специалистов. Выяснилось, что горит частная баня.

Борьба с огнем заняла около получаса. К 3:27 пожар был ликвидирован.

Жителям Карелии напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного - 101, 112. // Фото: freepik.com / Ilovehz