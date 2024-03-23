23 марта 2024, 16:54
Автомобиль влетел в опору моста в Петрозаводске
Выясняются обстоятельства дорожного инцидента на улице Лыжной в карельской столице
Утром 23 марта в Петрозаводске случилось ДТП на Кукковке. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Очевидцы опубликовали кадры с места аварии. Легковой автомобиль по неизвестной причине влетел в опору железнодорожного моста.
Обстоятельства инцидента устанавливаются. Есть ли пострадавшие в результате ДТП, пока не известно. // Фото: скриншот видео «Подслушано у водителей Птз и Карелии»