Автомобиль влетел в опору моста в Петрозаводске

Утром 23 марта в Петрозаводске случилось ДТП на Кукковке. Об этом сообщает паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Очевидцы опубликовали кадры с места аварии. Легковой автомобиль по неизвестной причине влетел в опору железнодорожного моста.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Есть ли пострадавшие в результате ДТП, пока не известно. // Фото: скриншот видео «Подслушано у водителей Птз и Карелии»