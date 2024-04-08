Пожар в жилом доме произошел ночью в Петрозаводске

Сегодня ночью в 1 час 23 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме на улице Бесовецкой. Звонившие люди жаловались на запах дыма в квартире, информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то помощь профессионалов не потребовалась. С огнем самостоятельно при помощи подручных средств справились хозяева квартиры, где произошло возгорание.

В результате ЧП огнем было повреждено кресло. На пожаре никто не пострадал, в эвакуации жильцов необходимости не было. По какой причине произошло возгорание, теперь предстоит выяснить специалистам. Проводится проверка. // Фото: freepik.com / Ilovehz