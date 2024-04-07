Мужчина облил горючим двух женщин и поджег их

Совместные посиделки компании приятелей в Усинске в Коми закончились трагедией. Из квартиры увезли на «скорой» в реанимацию двух женщин, передает Telegram-канал Shot.

Инцидент случился вечером 6 апреля, в субботу, пожар заметили соседи. Оказалось, что 43-летний мужчина выпивал вместе с 29-летней и 54-летней дамами.

По какой-то причине он облил приятельниц бензином и поджег. Одна получила ожоги 80 процентов поверхности тела, у второй сильно обгорела спина, женщину ввели в медикаментозную кому.

Сам мужчина тоже случайно вспыхнул, но пострадал меньше: у него обожжено 30 процентов поверхности тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. // фото: freepik.com