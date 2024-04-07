Петербурженка родила дома двойню и с детьми попала в реанимацию

Врачи в Педиатрическом университете Петербурга борются за жизнь новорожденных близнецов. Недоношенные мальчик и девочка появились на свет после домашних родов, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Их вместе с 36-летней матерью доставили в перинатальный центр университета. И женщина, и ее дети были в тяжелом состоянии, причем девочку поместили в реанимацию, ей особенно плохо, мальчику – чуть лучше.

Когда женщина стала поправляться, она рассказала, что родила 6 апреля у себя дома, роды принял муж. Петербурженка не проходила никаких обследований и не обращалась за медицинской помощью.

Несмотря на риск сепсиса и кровотечения, она не оставалась в больнице и отправилась домой. Там у нее еще трое детей. Медики передали информацию о семье в отдел полиции. // фото: unsplash.com