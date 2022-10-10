10 октября 2022, 20:38
Пожар в Пряжинском районе потушили спасатели
Хозяйственная постройка вспыхнула утром в понедельник
Утром 10 октября в деревне Чуралахта Пряжинского района вспыхнул пожар. Горела хозяйственная постройка, сообщили в пресс-службе ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району».
Сигнал о ЧП поступил в 11:03на пульт экстренной службы. На место выехало пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района, пожарная часть № 70 из поселка Эссойла.
Огонь охватил хозяйственную постройку около дома № 5Апо Цветочной улице. Пожар удалось ликвидировать в 11:54. // Фото: ГКУ РК «ОПС по Пряжинскому району»