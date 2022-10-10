Пациентка не дождалась «скорую» из-за плохой дороги и умерла

Скорая помощь не смогла вовремя приехать в село Бучалки Тульской области к пожилой пациентке из-за плохой дороги. Женщина умерла за полчаса до прибытия врачей, передают «Тульские новости», ссылаясь на местного жителя.

Мужчина рассказал, что пенсионерка погибла за 30 минут до приезда скорой помощи. Врачи ехали по вызову несколько часов, потом благодаря мужу женщины все же нашли дорогу, однако уже было поздно. Пациентка скончалась на руках у супруга 7 октября.

Ее односельчанин рассказал, что жители постоянно обращались к чиновникам по поводу ремонта этой дороги – безрезультатно. Прокуратура обязала их сделать ремонт до конца следующего года.

Перед селом также нет знака с обозначением этого населенного пункта. Минздрав начал ведомственную проверку, но жители считают виновными не медиков. // Фото: pixabay.com