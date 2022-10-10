Житель Карелии хотел выкупить у полицейского сигареты за 250000 рублей

За дачу взятки должностному лицу 53-летнего мужчину в Кондопоге приговорили к условному сроку и крупному штрафу. Он передал 250 тысяч рублей полицейскому, сообщили в СУ СКР по региону.

Это произошло 31 марта, мужчина проходил по уголовному делу и хотел получить обратно табачные изделия, изъятые как вещественное доказательство. Он передал деньги сотруднику Кондопожского отдела МВД.

Однако тот рассказал о взятке начальству, полицейские и сотрудники ФСБ спланировали операцию. Деньги мужчина передавал под их контролем.

Кондопожский городской суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом в размере 2 500 000 рублей. // Фото: pixabay.com