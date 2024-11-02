02 ноября 2024, 10:01
Пожар в многоквартирном доме вспыхнул в Петрозаводске
Десять пожарных выезжали на ликвидацию возгорания в Соломенном
Утром 1 ноября в Петрозаводске произошел пожар в жилом доме в Соломенном. Об этом информирует пресс-служба МЧС по РК.
По данным спасателей, сигнал о происшествии в двухэтажном многоквартирном доме на улице Скалистой поступил на пульт дежурного в 7:12. На место выехали три единицы техники и десять специалистов.
Помощь пожарных, однако, не потребовалась. Очевидцы справились с огнем подручными средствами до прибытия спасателей. В результате возгорания была повреждена лишь оконная рама в одной из квартир. Пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. // Фото: unsplash.com / Guido Jansen