Молодая женщина пошла на преступление в гипермаркете в Петрозаводске

На днях патруль Росгвардии принял сигнал тревоги из гипермаркета в Петрозаводске. Стражи порядка экстренно отправились на место происшествия.

Выяснилось, что переполох был вызван действиями одной из покупательниц. Молодая женщина собрала с прилавка различные продукты, сложила их в сумку и попыталась пронести товары мимо кассы без оплаты.

Росгвардейцы задержали 21-летнюю нарушительницу спокойствия. Девушка была передана полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Ian Talmacs