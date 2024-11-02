02 ноября 2024, 09:45
Происшествия

Молодая женщина пошла на преступление в гипермаркете в Петрозаводске

Росгвардейцы задержали воровку в торговой точке в карельской столице

На днях патруль Росгвардии принял сигнал тревоги из гипермаркета в Петрозаводске. Стражи порядка экстренно отправились на место происшествия.

Выяснилось, что переполох был вызван действиями одной из покупательниц. Молодая женщина собрала с прилавка различные продукты, сложила их в сумку и попыталась пронести товары мимо кассы без оплаты.

Росгвардейцы задержали 21-летнюю нарушительницу спокойствия. Девушка была передана полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: unsplash.com / Ian Talmacs

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
Кража
гипермаркет
росгвардия
новости петрозаводска