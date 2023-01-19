Пожар на производстве произошел под Петрозаводском

В среду в 13 часов 21 минуту на пульт Единой службы спасения-01 Прионежского района поступило сообщение о пожаре на станции Шуйской. Пожар произошел в операторной сушильной камеры, информирует источник, близкий к МЧС по РК.

На место происшествия по тревоге выехали пожарные из поселка Мелиоративный и несколько пожарных расчетов из Петрозаводска. Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, то с огнем практически справились работники производства. Профессионалам оставалось только дотушить пожар. Совместная слаженная работа не позволила огню разгуляться, и он не натворил больших бед.

В результате ЧП огнем была повреждена только операторная сушильной камеры на площади 15 квадратных метров. Причина пожара и материальный ущерб будут установлены специалистами в ходе специальной проверки. // Фото: unsplash.com