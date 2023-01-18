Полицией разыскивается петрозаводчанин Игорь Марковец

Полицией карельской столицы разыскивается 45-летний петрозаводчанин Игорь Марковец, информирует пресс-служба МВД Карелии.

Мужчина подозревается в совершении имущественного преступления и скрывается от следствия, уточнили в ведомстве.

Правоохранители просят всех, кто располагает значимыми сведениями о нем, сообщить их по номеру телефона 8-981-402-06-14. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: 10.мвд.рф.