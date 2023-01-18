Из России пытались вывезти золотой корень на 10 миллионов рублей

Три тонны золотого корня (родиолы розовой) не дали возможности вывезти в Дубай пулковские таможенники. Стоимость ценного растения, внесенного в красные книги Российской Федерации и государств-членов ЕАЭС, составляет почти 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе СЗТУ.

«При осмотре груза, который планировали доставить самолетом, у таможенников возникли подозрения, что товар не соответствует заявленному в декларации. Представитель перевозчика предъявил документы на вывоз тонизирующего фиточая из корня сабельника болотного, плодов облепихи и шиповника»,

- пояснили в ведомстве.

Но экспертиза показала, что в контейнере находятся высушенные корни редкого вида многолетнего растения, которое находится под угрозой исчезновения. Таможенники уточнили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ (контрабанда редких видов растений, включенных в Красную книгу Российской Федерации), по которой перевозчики могут получить тюремный срок. // Фото: sztu.customs.gov.ru.