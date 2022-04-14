Появился список дорог Петрозаводска, которые отремонтируют в этом году

В этом году в Петрозаводске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы 16 магистралей. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.

По словам градоначальника, аукцион по выбору подрядчика был объявлен накануне, заявки будут приниматься до 29 апреля, а самого подрядчика выберут в мае.

Как отметил Любарский, список ремонтируемых улиц составлялся с учетом обращений горожан. Будут приведены в порядок Карельский проспект, улицы Анохина, Лыжная, Заводская и другие магистрали. Полный список выглядит следующим образом.

На некоторых улицах помимо дорог будут отремонтированы и тротуары. Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com