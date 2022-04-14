Четыре проекта ПетрГУ выиграли гранты на десять миллионов рублей

Четыре проекта ПетрГУ победили в грантовом конкурсе Росмолодежи среди вузов. Общая сумма заявленных проектов – 10 миллионов 320 тысяч рублей.

В пресс-службе вуза назвали проекты-победители. Среди них проекты по созданию мобильного приложения «СКС РФ», платформы для опросов «Мнение каждого», PORT: платформа для образования и развития технологий; «Кукса».

За гранты боролись 354 вуза из 80 регионов. В результате эксперты отобрали 373 проекта от 173 вузов из 60 регионов. Общая сумма грантов составила 900 миллионов рублей. Фото petrsu.ru