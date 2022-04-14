Автоинспекторы напоминают о ПДД для велосипедистов

С наступлением весны количество двухколесных транспортных средств значительно увеличивается на улицах Петрозаводска. Многие их владельцы выезжают на дороги абсолютно не подготовленные, в связи с чем в пресс-службе Госавтоинспекции напомнили о личной безопасности на автоартериях города.

«Обращаем внимание любителей велосипедов на необходимость соблюдения правил дорожного движения при пересечении проезжей части по пешеходному переходу. Убедительно просим спешиваться самим и учить этому детей во избежание несчастных случаев»,

- предупреждают автоинспекторы.

Специалисты также отмечают, что знание правил необходимо не только для водителей велосипедов, а также мопедов и скутеров, их стоит знать и владельцам авто, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Фото: pixabay.