Победу на Чудском озере отметят в Петрозаводске митинг-концертом

Митинг-концерт (6+) состоится в понедельник в Петрозаводске. Мероприятие приурочено посвященный победе русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году.

18 апреля творческие коллективы выступят на площади Кирова у стелы города воинской славы, сообщили в мэрии. Начало мероприятия запланировано на 13:00. (фото пресс-центр администрации города)