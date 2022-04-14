14 апреля 2022, 13:41
Победу на Чудском озере отметят в Петрозаводске митинг-концертом
Днем 18 апреля на площади Кирова выступят творческие коллективы
Митинг-концерт (6+) состоится в понедельник в Петрозаводске. Мероприятие приурочено посвященный победе русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере в 1242 году.
18 апреля творческие коллективы выступят на площади Кирова у стелы города воинской славы, сообщили в мэрии. Начало мероприятия запланировано на 13:00. (фото пресс-центр администрации города)