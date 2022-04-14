В Петрозаводске ремонтируют старейшую школу

Из республиканского бюджета предоставлена субсидия на реализацию госпрограммы «Развитие образования». В частности для средней школы номер 9 заключен контракт на 18 млн рублей для ремонтных и строительных работ.

Ремонту подлежат и фасад здания, и система отопления и водоснабжения, и внутренних электрических сетей, и помещений школы.

«Работы предстоят большие, но все готовы, и летом капитальный ремонт обязательно будет произведен», - выразила уверенность председатель Петросовета Надежда Дрейзис. (Видео)