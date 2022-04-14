14 апреля 2022, 13:27
В Петрозаводске ремонтируют старейшую школу
Состоялось выездное совещание в школе № 9, где летом этого года предстоит долгожданный капитальный ремонт
Из республиканского бюджета предоставлена субсидия на реализацию госпрограммы «Развитие образования». В частности для средней школы номер 9 заключен контракт на 18 млн рублей для ремонтных и строительных работ.
Ремонту подлежат и фасад здания, и система отопления и водоснабжения, и внутренних электрических сетей, и помещений школы.
«Работы предстоят большие, но все готовы, и летом капитальный ремонт обязательно будет произведен», - выразила уверенность председатель Петросовета Надежда Дрейзис. (Видео)