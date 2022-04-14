Украинской бабушке с флагом в Воронеже к 9 Мая установят памятник

Скульптура бабушки, которая перепутала украинских военных с российскими, выйдя к ним с советским флагом, планируют установить в Воронеже к Дню Победы. Инициативу местного скульптора поддержал губернатор края Александр Гусев, сообщает riavrn.ru.

Сейчас скульптор Александр Ивченко с товарищем работают над образом бабушки с красным флагом, чьей достойный поступок при общении с националистами не оставил никого равнодушным. Они воплощают его в дереве. Но не по заказу сверху, а по велению души. Однако, узнав об этом, глава региона сообщил, что готов оказать поддержку.

«Мы, безусловно, поддержим такую замечательную идею и воплотим ее в программе празднования. Важно, чтобы историю легендарной украинской бабушки узнало как можно больше людей. Обязательно поможем обеспечить к ней всеобщий доступ в День Победы», - сказал глава региона, заверив, что после праздника знаковая скульптура обязательно останется в Воронеже.

Напомним, пожилая женщина обрела известность после распространившегося в соцсетях и транслировавшегося по ТВ видео, где она вышла с красным флагом к украинским националистам, приняв их за российских солдат. Нацисты растоптали знамя и протянули старушке пакет с продуктами, который она отказалась принять, сказав: «За этот флаг мои родители погибали, а вы наступили». Фото: t.me/gusev_36.