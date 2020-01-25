Появилось видео с ралли, которое проходит в городе Лахденпохья

22-26 января в Карелии проходит первый этап Чемпионата России по автомобильному спорту – ралли «Карелия-2020». В соревнованиях, которые приурочены к 100-летию Республики Карелия, принимают участие 39 экипажей. И вот появилось видео с первого дня.

Как мы сообщали ранее, трасса ралли разделена на 2 дня и 3 секции, имеет протяженность 403 км, 122 км из которых – это дистанция 10 спецучастков. Покрытие трассы ралли – снежно-ледовое (основа – гравий, грунт). Соревнования традиционно проходят в Лахденпохском районе.

Как отметили в Минспорта, организаторы и спортсмены переживали из-за аномально теплой погоды, однако в дни гонки ожидается легкий морозец. Организаторы надеются, что дороги выстоят, а на гонщиков не обрушится невероятная метель, в которую экипажам пришлось соревноваться год назад.

Видео Александра Наливайского