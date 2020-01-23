Почти сорок экипажей будут соревноваться на ралли «Карелия-2020»

22-26 января состоится первый этап Чемпионата России по автомобильному спорту - ралли «Карелия-2020». В соревнованиях, которые приурочены к 100-летию республики Карелия, примут участие около 39 экипажей, сообщили в пресс-службе Минспорта РК.

Трасса ралли разделена на 2 дня и 3 секции, имеет протяженность 403 км, 122 км из которых - это дистанция 10 спецучастков. Покрытие трассы ралли - снежно-ледовое (основа - гравий, грунт). Соревнования традиционно пройдут в Лахденпохском районе.

Как отметили в Минспорта, организаторы и спортсмены переживали из-за аномально теплой погоды, однако в дни гонки ожидается легкий морозец. Организаторы надеются, что дороги выстоят, а на гонщиков не обрушится невероятная метель, в которую экипажам пришлось соревноваться год назад.