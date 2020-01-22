ПАО «ТГК-1» открывает ледовую площадку в Губернаторском парке

26 января в воскресенье в 12:00 состоится торжественное открытие ледовой площадки в Губернаторском парке — вот уже седьмой год подряд она дарит гостям возможность бесплатного катания и участия в творческих, образовательных и благотворительных программах. Каток организован при поддержке энергетиков ПАО «ТГК-1» и КРОМО «Молодежные инициативы».

Каждое воскресенье с 12:00 до 14:00 творческая команда Карельского центра развития добровольчества и Карельской РДОО «Скауты Карелии» будут готовить для гостей арт - площадку: интерактивные развлечения, фестивали, полезные мастер-классы. Для родителей с детьми от 5 лет будет разбит веревочный городок для скаутских испытаний «Первопроходец».

«Для нас очень важно продолжить эту добрую традицию в 2020 году, когда Карелия отмечает вековой юбилей со дня образования Республики. Каток давно перерос свое спортивное предназначение и превратился в культурное пространство для творчества и самореализации, объединяющее горожан»

— отмечает и.о. директора филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» Роман Картошкин.

Каток открыт для катаний ежедневно, каждое воскресенье с 12:00 до 14:00 на Ледовом корте в Губернаторском парке будет работать арт - площадка.