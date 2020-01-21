21 января 2020, 13:15
Спорт

Любители скандинавской ходьбы посоревнуются на «Гиперборее»

Соревнования ScandiKarjala состоятся 8 февраля на Онежской набережной

В главный фестивальный день «Гипербореи -2020» жители и гости Петрозаводска смогут поучаствовать в соревнованиях по скандинавской ходьбе и преодолеть дистанцию протяженностью 4 или 8 километров, принять участие в Марше здоровья и насыщенной культурной программе, сообщает мэрия города.

8 февраля на мероприятие съедутся любители северной ходьбы из Карелии, Санкт-Петербурга, Вологды, Мурманска и Череповца. Все желающие смогут поддержать Марш здоровья и пройти 1 или 2 километра без учета времени. Организаторы приготовили зажигательную разминку, традиционные калитки и горячий иван-чай. Участникам стартов на 4 км и 8 км вручат уникальные медали из шунгита.

Программу третьего Республиканского зимнего фестиваля скандинавской ходьбы и условия регистрации можно посмотреть в группе ScandiKarjala.

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Петрозаводск
скандинавская ходьба
Гиперборея
Онежская набережная
Scandi Karjala
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