Любители скандинавской ходьбы посоревнуются на «Гиперборее»

В главный фестивальный день «Гипербореи -2020» жители и гости Петрозаводска смогут поучаствовать в соревнованиях по скандинавской ходьбе и преодолеть дистанцию протяженностью 4 или 8 километров, принять участие в Марше здоровья и насыщенной культурной программе, сообщает мэрия города.

8 февраля на мероприятие съедутся любители северной ходьбы из Карелии, Санкт-Петербурга, Вологды, Мурманска и Череповца. Все желающие смогут поддержать Марш здоровья и пройти 1 или 2 километра без учета времени. Организаторы приготовили зажигательную разминку, традиционные калитки и горячий иван-чай. Участникам стартов на 4 км и 8 км вручат уникальные медали из шунгита.

Программу третьего Республиканского зимнего фестиваля скандинавской ходьбы и условия регистрации можно посмотреть в группе ScandiKarjala.