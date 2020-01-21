Карельские лыжники завоевали медали всемирных игр мастеров в Австрии

В Инсбруке прошли Winter World Master Games или Зимние всемирные игры мастеров 2020 года. На состязаниях разыграли около 2000 медалей в 12 видах спорта и дисциплинах, в 24 возрастных группах.

В соревнованиях участвовали двоеборцы из Карелии. по сообщению пресс-службы правительства республики, Фидель Терентьев из Сортавалы завоевал золото на трамплине и в двоеборье. Виталий Минайлов из Петрозаводска стал первым на трамплине и третьим в двоеборье. Петрозаводчанин Александр Тимачев - серебряный в двоеборье.

WWMG - это крупнейшие международные состязания по зимним видам спорта для участников старше 30 лет. Международная ассоциация игр мастеров (IMGA) признана международным Олимпийским комитетом (МОК).

Фото: правительство РК