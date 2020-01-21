Банк «Открытие» стал спонсором спортивных трансляций на Первом канале
Банк «Открытие» выступит спонсором трансляций на Первом канале двух главных соревнований 2020 года по фигурному катанию. Во время трансляций соревнований будут показаны новые рекламные ролики банка с участием амбассадора бренда «Открытие» Василия Вакуленко (Баста).
Для банка спонсорство трансляции чемпионатов Европы и мира по фигурному катанию станет продолжением многолетнего сотрудничества с Первым каналом. Ранее четыре года подряд банк «Открытие» являлся спонсором Высшей лиги КВН.
В поддержку имиджевой кампании банка в конце января стартует совместный с порталом Sports.ru подкаст «Наша фигурка». Ведущий проекта — редактор Sports.ru Павел Копачев, а гости многочисленных выпусков — известные фигуристы, авторы и блогеры, пишущие про фигурное катание. Гостями первого сюжета станут авторы Sports.ru Иван Кузнецов и Полина Крутихина.
«Фигурное катание - один из самых популярных в России видов спорта. Наши фигуристы постоянно радуют нас успехами на крупнейших международных соревнованиях, миллионы россиян смотрят трансляции чемпионатов мира и Европы. Банк «Открытие», совместно с Первым каналом, рад предоставить им возможность увидеть прямую трансляцию этих знаковых спортивных событий».
- прокомментировал Евгений Сидоров, руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие».
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 пройдет года с 20 по 26 января во втором по численности населения австрийском городе Граце, а первую трансляцию на Первом канале можно будет увидеть 22-го января, когда на лёд с короткой программой выйдут спортивные пары.
Чемпионат мира по фигурному катанию состоится с 16 по 22 марта 2020 года в одном из крупнейших канадских городов Монреаль на арене Белл - центр.