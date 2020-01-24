Лыжник из Карелии завоевал серебро Зимней Спартакиады

На базе Центра лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области продолжаются соревнования Зимней Спартакиады учащихся Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет.

Сегодня спортсмены определяли сильнейших в индивидуальных гонках свободным стилем, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Воспитанник Республиканской спортивной школы олимпийского резерва Карелии Климентий Агалаков занял второе место среди юношей на дистанции 10 км, уступив лидеру гонки Виталию Потуткину из Ненецкого автономного округа 5,6 секунды.

Завтра у спортсменов намечаются эстафетные гонки 4х3 км и 4х5 км.