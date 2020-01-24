24 января 2020, 16:05
Чемпионат по капоэйре впервые пройдет в Петрозаводске
чемпионат и первенство республики по бразильскому национальному боевому искусству пройдут 23 февраля
22-23 февраля в карельской столице в водно-спортивном центре «Акватика» впервые состоятся чемпионат и первенство республики по капоэйре. К участию приглашают спортсменов от 6 лет.
Для участников пройдут мастер-классы инструкторов из Москвы и Санкт-Петербурга. Сами состязания пройдут 23 февраля. Вход на спортивное мероприятие свободный, рассказали в министерстве республики.
Капоэйра - бразильское национальное боевое искусство, сочетающее в себе элементы танца, акробатики, игры и сопровождающееся национальной музыкой. Современная капоэйра, в отличие от ее ранних форм, редко используется в боевых целях.
Фото: brjunetka.ru