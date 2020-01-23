Юный борец из Петрозаводска привез медаль из Норвегии

Петрозаводские борцы успешно съездили на соревнования в Норвегию. Из зарубежной поездки домой с медалью вернулся Влад Кругляков, сообщает пресс-служба мэрии.

В городе Тана-Брю завершились XVI международные соревнования по греко-римской и женской борьбе Tana Cup 2020. На них за победу бились участники из России, Армении, Швеции, Финляндии и Норвегии.

Во главе с тренером Натальей Знаменской Петрозаводск на турнире представила команда спортивной школы Олимпийского резерва №5. Влад Кругляков в ее составе завоевал бронзовую медаль соревнований. Еще один воспитанник СШОР №5 Кирилл Знаменский прошел судейскую практику в качестве Young referee.

Всего Россию на турнире представило 150 борцов из 17 команд Мурманска, Оленегорска, Снежногорска, Архангельска, Кондопоги, Петрозаводска и Санкт-Петербурга.