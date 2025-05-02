Посылки для бойцов из Карелии доставили в зону СВО

В преддверии Дня Победы военнослужащим из Карелии, выполняющим боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, доставили необходимый груз. Его собирали в ходе акции «Во имя Победы», которую провели по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова при поддержке республиканского отделения партии «Единая Россия». В акции традиционно приняли участие жители всех районов республики, представители трудовых коллективов, бизнес-сообщества.

Бойцам передали FPV-дроны, строительные материалы, бензопилы, генераторы, автомобильные колеса, маскировочные сети, медикаменты, сублимированную еду, личные посылки. Ученики карельских школ передали солдатам письма, хранящие тепло родного дома, и открытки со словами поддержки и поздравления с праздником Великой Победы.

Одними из первых, получивших необходимое оборудование и материалы, стали земляки в составе 104, 234 и 237 десантно-штурмовых полков 76 дивизии ВДВ, 810 бригады морской пехоты Черноморского флота, достойно проявившие себя во время освобождения Курской области. Эти формирования особо отметил Президент России Владимир Путин в ходе совещания с начальником Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерием Герасимовым 26 апреля 2025 года.

Военнослужащие из Карелии тепло поблагодарили региональное правительство и жителей республики, принимавших участие в сборе посылок.

– Жители Карелии оказывают нам неоценимую поддержку. Ваше неравнодушие, ваша помощь – это залог нашего успеха здесь, на линии фронта, – сказал боец из Карелии с позывным Фонарик. – Поздравляем с наступающим праздником – 9 мая! Вместе мы победим!

Напомним, что благотворительный фонд «Тепло Карелии», поддерживающий бойцов СВО из нашей республики, продолжает сбор средств. Помочь военнослужащим и перевести любую денежную сумму можно по реквизитам:

ФОНД «СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «ТЕПЛО КАРЕЛИИ», ИНН 1001992575, КПП 100101001, счет 40701810928489000001, Банк ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО), К/с 30101810145250000411, БИК 04452541. © «Петрозаводск говорит»