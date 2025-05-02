02 мая 2025, 15:22
Корову подарили многодетной семье из Карелии
Семья Сафоновых ведет домашнее хозяйство в Беломорске
Фото: минсельхоз РК
Фермеры из поселка Чупа подарили многодетной семье из Беломорска корову. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Карелии.
Отмечается, что фермер Андрей Селяков с супругой приняли решение подарить корову тем, кому нужнее. Своих дойных буренок у супругов уже много. В итоге корова Берта уехала к многодетной семье Сафоновых.
В семье трое своих и пятеро приемных детей. Уже более десяти лет Михаил Сафонов с женой держат свое хозяйство в окрестностях Беломорска. Берта станет четвертой коровой в хозяйстве большой семьи. © «Петрозаводск говорит»