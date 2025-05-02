Корову подарили многодетной семье из Карелии

Фермеры из поселка Чупа подарили многодетной семье из Беломорска корову. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Карелии.

Отмечается, что фермер Андрей Селяков с супругой приняли решение подарить корову тем, кому нужнее. Своих дойных буренок у супругов уже много. В итоге корова Берта уехала к многодетной семье Сафоновых.

В семье трое своих и пятеро приемных детей. Уже более десяти лет Михаил Сафонов с женой держат свое хозяйство в окрестностях Беломорска. Берта станет четвертой коровой в хозяйстве большой семьи. © «Петрозаводск говорит»