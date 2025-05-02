В России на треть вырос спрос на перегон автомобилей

Многие россияне не пользуются личным транспортом в холодное время года и откладывают покупку до марта. Соответственно, весной растет популярность услуг водителей-перегонщиков и автоконсультантов, которые помогают с диагностикой транспортного средства перед покупкой и его оценкой.

Аналитики Авито Услуг изучили, как изменился спрос на все виды перегона автомобилей, а также на услуги консультантов по оценке и подбору машин.

Перегон автомобилей набирает популярность

В начале весны на фоне укрепления курса рубля цены на автомобили с пробегом из-за рубежа под заказ начали снижаться. Соответственно, вырос интерес к международной доставке машин. Согласно данным Авито Услуг, в марте 2025 года россияне стали чаще искать таких исполнителей по сравнению с февралем этого года: перегон транспортных средств из-за границы стал востребованнее на 22%.

Услуги по перегону автомобилей по городу и стране также прибавили в популярности — за месяц покупатели стали искать водителей-перегонщиков на треть чаще (30%). Спрос на перевозку машин автовозами между городами за месяц вырос на 13%.

Россияне торопятся купить автомобили с пробегом

Продажи автомобилей с пробегом имеют ярко выраженную сезонность. Весной спрос на вторичном автомобильном рынке всегда выше. По данным Авито Авто, в марте 2025 года пользователи платформы стали на 8,9% больше интересоваться автомобилями с пробегом, чем в феврале. Некоторые отдельные марки значительно прибавили в интересе, например, Kia (+11,2%), Mercedes-Benz (+9,6%) и LADA (+8,2%).

Соответственно, растет интерес россиян к услугам автоконсультантов. В марте 2025 по сравнению с февралем прошлого года услуги по диагностике автомобилей перед покупкой и определению их рыночной стоимости прибавили в популярности 50% и 7% соответственно. Предложение услуг по диагностике автомобилей за месяц увеличилось на 75%.

Вырос спрос и на услуги транспортных брокеров — за месяц россияне стали на 8% чаще искать специалистов, которые помогут с продажей автомобиля.

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* Данные рейтинга data.ai (App Annie).

Фото: freepik.com