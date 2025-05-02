Танк в Петрозаводске готовят ко Дню Победы

В Петрозаводске ко Дню Победы приводят в порядок танк, стоящий на Первомайском проспекте. Об этом рассказала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, уже смонтирована новая подсветка монумента. Продолжаются работы по обновлению основания памятника.

Напомним, День Победы будет широко праздноваться в Петрозаводске. С программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке. © «Петрозаводск говорит»