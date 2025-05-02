02 мая 2025, 13:00
Военнослужащий Андрей Ильин из Карелии погиб на СВО
В Беломорске простятся с погибшим земляком
Фото: unsplash.com / Prateek Gautam, администрация Беломорского округа
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Андрей Ильин. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.
По данным источника, прощание с военнослужащим пройдет в Беломорске в воскресенье, 4 мая. Мероприятие намечено на 14 часов, оно состоится в городском траурном зале.
Власти округа принесли соболезнования родным и друзьям погибшего бойца СВО. © «Петрозаводск говорит»