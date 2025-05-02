Военнослужащий Андрей Ильин из Карелии погиб на СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Андрей Ильин. Об этом сообщает паблик администрации Беломорского округа.

По данным источника, прощание с военнослужащим пройдет в Беломорске в воскресенье, 4 мая. Мероприятие намечено на 14 часов, оно состоится в городском траурном зале.

Власти округа принесли соболезнования родным и друзьям погибшего бойца СВО. © «Петрозаводск говорит»