Постановку Театра кукол Карелии представят на международном фестивале

Спектакль Яны Туминой «О рыбаке и рыбке» Театра кукол Карелии покажут на десятом международном фестивале театров кукол «Петрушка Великий» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в министерстве культуры республики. Постановку карельского театра покажут 11 сентября.

Юбилейный фестиваль будет проходить с 10 по 14 сентября. В этом году темой форума кукольников станет «Театр кукол: связь времен». В афише собраны спектакли, показанные вживую и представленные онлайн, традиционные и экспериментальные, звучащие на разных языках и невербальные, для детей и для взрослых.

В рамках фестиваля будут показаны спектакли «Гоголь-СПб» Александра Янушкевича, «Ноктюрн для влюбленных» Евгения Ибрагимова, «Калоши счастья» Алексея Смирнова, «Егоркина былина» Руслана Кудашова, «Сад наслаждений» Евгения Корняга, «Хармс» и «Мама и я» Екатерины Ложкиной-Белевич и другие. В этом году иностранные театры не смогли приехать на фестиваль, но два спектакля – французский и немецкий – покажут онлайн.

Фото: Юлии Утышевой