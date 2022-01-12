Пособия и материнский капитал проиндексируют на 8,4%

Правительство России подготовило постановление об индексации ряда пособий и материнского капитала по уровню инфляции. Индексация произойдет с 1 февраля, сообщает РИА Новости.

«Так, пособия, компенсации и социальные выплаты, которые не связаны с размером прожиточного минимума, будут проиндексированы на 8,4%. Это материнский капитал, выплаты ветеранам, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию и другие меры социальной поддержки»,

- отмечает Минтруд РФ.

Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго ребенка - 693,1 тысячи рублей.

Индексация коснется порядка 16 миллионов россиян. Фото pixabay.com/Maria_Domnina