В Кремле оценили вероятность локдауна из-за новой вспышки Covid-19

Пока никто не может ответить на вопрос, будет ли необходимо вводить в России локдаун или режим нерабочих дней на фоне новой волны коронавируса. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«На этот вопрос сейчас вам никто не ответит. Ясно, что планка заболеваемости будет высокая», - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что число новых случаев заражения будет очень высоким из-за специфики омикрон-штамма коронавируса. При этом конкретных прогнозов по поводу того, как дальше будет развиваться ситуация, сейчас не даст ни один специалист, подчеркнул пресс-секретарь президента. Фото pixabay.com/Alexandra_Koch