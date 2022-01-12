Мужчина выпил на спор бутылку водки и умер

В Новосибирской области 53-летний мужчина умер, выпив на спор бутылку водки. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, после употребления алкоголя местный житель впал в кому. Врачи диагностировали у него острую сердечную недостаточность. Медики не смогли спасти пациента.

Сейчас делом занимается полиция. Выясняются обстоятельства произошедшей трагедии. Фото pixabay.com/coke42