12 января 2022, 18:44
Мужчина выпил на спор бутылку водки и умер
В Новосибирской области полиция изучает обстоятельства смерти местного жителя
В Новосибирской области 53-летний мужчина умер, выпив на спор бутылку водки. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, после употребления алкоголя местный житель впал в кому. Врачи диагностировали у него острую сердечную недостаточность. Медики не смогли спасти пациента.
Сейчас делом занимается полиция. Выясняются обстоятельства произошедшей трагедии. Фото pixabay.com/coke42