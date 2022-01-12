Новый детский сад в Сортавале откроется весной

Первых воспитанников новый детский садик в Сортавале примет уже весной, сообщили в пресс-службе губернатора.

Сейчас на объекте, рассчитанном на 150 дошколят, идут завершающие пусконаладочные работы по устройству внутренних электрических и отопительных сетей, водопровода, систем вентиляции. В садике устанавливают мебель.

На строительство было выделено 190 миллионов рублей. Сад построен по типовому проекту, который соответствует новым санитарным требованиям. Здание адаптировано к северным условиям. Власти Карелии планируют построить еще один детсад в Сортавале. (фото gov.karelia.ru)