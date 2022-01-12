Сортавале добавят денег на запуск водоочистных сооружений

Водоочистную станцию в Сортавале построили по региональной программе «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология». Работы были завершены в сентябре прошлого года.

Мощность новой очистной станции составит более восьми тысяч кубометров в сутки. Объект принят на баланс города. Но, по словам главы Сортавалы Сергея Крупина, для пусконаладочных работ ООО «Карелводоэнерго» нужны дополнительные деньги.

Власти Карелии готовы выделить столице Северного Приладожья более девяти миллионов рублей на эти цели, сообщила пресс-служба губернатора. Глава республики Артур Парфенчиков поручил премьер-министру Александру Чепику вынести вопрос о выделении денег на сессию парламента при корректировке бюджета. (фото gov.karelia.ru)