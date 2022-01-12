Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции

Глава государства Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии россиян выше инфляции. По мнению президента, принятые ранее решения не позволяют гражданам покрыть расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года, передает ИА Regnum.

«Предлагаю <...> проиндексировать пенсии чуть даже выше инфляции сейчас она смотрится как 8,4%, на 8,6%. С небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», - сказал президент.

Путин поручил правительству в ближайшее время принять необходимые для этого решения. (фото скриншот видео ежегодной пресс-конференции президента)