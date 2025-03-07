07 марта 2025, 18:46
Посетителям торгового центра вернули бесплатные часы на парковку
В крупной торговой точке на проспекте Ленина возобновили прежний тариф, но за дополнительное время все равно придется платить
фото «Петрозаводск говорит»
В торговом центре «Макси» на проспекте Ленина в Петрозаводске отменили лимит на бесплатную парковку. Теперь как и ранее, можно оставлять свой автомобиль на два часа бесплатно, за дополнительное время нужно будет заплатить.
Объявление о возобновлении прежнего тарифа на парковку опубликовали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Первые два часа парковки – бесплатно. Каждый последующий час (или его часть) – 150 рублей»,
- гласит объявление администрации торгового центра.
Объявление повешено на автомате, который выдает талоны на парковку, перед въездом.
Напомним, посетителям «урезали» часы бесплатной парковки с 27 февраля. Нововведение вызвало активное обсуждение.