Собака хватала боксерскую грушу на спортивной площадке

На одной из спортивных площадок в Петрозаводске увидели собаку вместе с человеком.

Казалось бы, ничего не обычного. Но в собаке явно присутствует боксерский дух, правда, вместо лап используются зубы. Пока человек наносил удары, собака оттягивала грушу.

Такую тягу к спорту со стороны животного не оценили в обществе боксеров и каратистов Петрозаводска. Ведь клыки могут испортить спортивное оборудование. А для дрессировок и игр с собакой можно найти другой инвентарь - мяч, палку или игрушку.

Спортсмены просят знакомых этого человека, который приходит боксировать с питомцем, поговорить с ним и попросить не разрешать собаке хватать грушу.

«Если кто-то знает этого товарища на фото и видео, попросите его не позволять своему питомцу портить общественное имущество! Его об этом просят общество боксеров и каратистов Петрозаводска любезно, по-доброму! Помогите предупредить человека, пока не произошел серьезный конфликт», - написали в сообществе «Живой Петрозаводск».