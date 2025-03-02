02 марта 2025, 10:38
Петрозаводчане пожаловались на слабую струйку из крана холодной воды
Проблему со слабым напором воды в доме никто не может решить, людей гоняют по кругу
фото: vk.com/podslushanovptz?from=groups&w=wall-59517317_333336
Жильцы дома на улице Виданской, 4, в Петрозаводске жалуются на слабый напор холодной воды. Горожане звонят в различные организации, но их отправляют по кругу.
«Напора холодной воды во всём доме нет! На втором этаже люди практически вообще без воды! 051 отправляет в водоканал. Водоканал отправляет в управляющую. Управляющая отвечает: «Звоните в аварийную службу». Звоним в аварийную, отвечают, это не наша работа, мы не приедем! Это какой-то замкнутый круг»,
- пишут жильцы в паблике «Подслушано в Птз»
Люди возмущаются, что счета за коммуналку присылают по расписанию, а вопрос с напором решить никто не может.
«Вы уж определитесь, кто отвечает за те или иные обязанности».