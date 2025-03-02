Петрозаводчане пожаловались на слабую струйку из крана холодной воды

Жильцы дома на улице Виданской, 4, в Петрозаводске жалуются на слабый напор холодной воды. Горожане звонят в различные организации, но их отправляют по кругу.

«Напора холодной воды во всём доме нет! На втором этаже люди практически вообще без воды! 051 отправляет в водоканал. Водоканал отправляет в управляющую. Управляющая отвечает: «Звоните в аварийную службу». Звоним в аварийную, отвечают, это не наша работа, мы не приедем! Это какой-то замкнутый круг»,

- пишут жильцы в паблике «Подслушано в Птз»

Люди возмущаются, что счета за коммуналку присылают по расписанию, а вопрос с напором решить никто не может.

«Вы уж определитесь, кто отвечает за те или иные обязанности».