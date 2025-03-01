Картонки с рекламой пригвоздили к сосне у трассы в Карелии

Пример бережного отношения к зеленым насаждениям показала глава Сортавальского округа Сергей Крупин. Его, как и местных жителей, возмутило, что таблички с рекламой прибили к сосне, растущей у дороги. Крупин назвал это варварством.

«Механическое воздействие пагубно влияет на состояние дерева, а размещенные конструкции отвлекают внимание участников дорожного движения»,

- считает глава округа.

Так «варвары» пригвоздили восемь картонок с рекламным текстом к стволу дерева на повороте на Вяртсиля. Местные жители просили освободить сосну, что и было сделано. Крупин напомнил об административной ответственности за несанкционированное размещение рекламных баннеров, повреждающих лесные насаждения.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о вандалах, уничтожающих кормушек для птиц и белок в городском сквере на Древлянке.