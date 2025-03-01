01 марта 2025, 17:05
Соцсети

Картонки с рекламой пригвоздили к сосне у трассы в Карелии

В Карелии некоторые не щадят деревьев и прибивают к ним рекламные объявления
фото: vk.com/id838449689?w=wall838449689_657

Пример бережного отношения к зеленым насаждениям показала глава Сортавальского округа Сергей Крупин. Его, как и местных жителей, возмутило, что таблички с рекламой прибили к сосне, растущей у дороги. Крупин назвал это варварством.

«Механическое воздействие пагубно влияет на состояние дерева, а размещенные конструкции отвлекают внимание участников дорожного движения»,

- считает глава округа.

Так «варвары» пригвоздили восемь картонок с рекламным текстом к стволу дерева на повороте на  Вяртсиля. Местные жители просили освободить сосну, что и было сделано. Крупин напомнил об административной ответственности за   несанкционированное размещение рекламных баннеров, повреждающих лесные насаждения.

Ранее «Петрозаводск говорит» писал о вандалах, уничтожающих кормушек для птиц и белок в городском сквере на Древлянке.

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Метки: 
Сергей Крупин
новости Карелии
Вяртсиля
объявление
сосна