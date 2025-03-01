Конная повозка промчалась по оживленной магистрали в Петрозаводске

Конная повозка передвигалась по Первомайскому проспекту в Петрозаводске. Тащила «карету» одна лошадиная сила, а сидели в ней двое, предположительно, несовершеннолетних.

Кадры необычного для улиц Петрозаводска транспортного средства появились в телеграм-канале «ДТП Птз и Карелии».

Бричка двигалась в левом ряду, не поспевая за потоком машин. В каком направлении в итоге уехала повозка не уточняется.

Несколько лет назад на Лесном проспекте был замечен необычный автомобиль с сиденьями и рулем на крыше. Управляли им тоже с крыши. Рядом с водителем сидел пассажир. В тот раз дорожная полиция нашла водителя-конструктора и оштрафовала.