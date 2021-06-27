Порядок получения пенсий и соцвыплат изменится в России с 1 июля

С 1 июля пенсии, социальные выплаты, включая ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, будут переводиться исключительно на карту «Мир». Для тех россиян, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохранится возможность получения выплат наличными или на обычный банковский счет, к которому не привязана банковская карта, сообщает РИА Новости.

Такое требование касается только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой, а также на получателей российской пенсий, постоянно проживающих за пределами РФ. Для них с 1 июля ничего не изменится, пенсии и социальные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

Изначально планировалось, что процесс перевода пенсий в национальную платежную систему должен был завершиться до 1 июля прошлого года, потом этот срок был продлен еще несколько раз, в том числе в декабре - до 1 июля 2021 года. Фото infosmi.net