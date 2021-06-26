Банк России свернет часть введенных из-за пандемии послаблений

С 1 июля Банк России свернет часть «коронавирусных» льгот поддержки граждан и бизнеса. Об этом пишут «Известия». В частности, завершится действие рекомендации реструктуризировать кредиты пострадавшим от коронавируса россиянам и малому и среднему бизнесу.

К началу июля банки должны создать резервы на возможные потери по ссудам, переданным физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса, реструктурированным из-за ситуации с COVID-19.

По информации ЦБ, кредитные организации реструктурировали долги россиян на 940,4 млрд рублей, задолженность небольших предприятий на 925,3 млрд рублей.

Для дальнейшей поддержки банков ЦБ смягчит регулирование по необеспеченным потребительским кредитам, которые были выданы до 1 апреля 2020 года, что высвободит 124 млрд рублей капитала. (Гавриил Григоров, realty.rbc.ru)