Популярное фитнес-упражнение может быть опасным

Фитнес-эксперт рассказала, что популярное упражнение «планка» не всем одинаково полезно и может быть даже опасным. Об этом пишет издание Men Today.

Например, упражнение нельзя выполнять при проблемах с сердцем и нарушениях зрения, так как увеличивается давление — и внутриглазное, и внутричерепное.

Также планка не рекомендуется при грыжах или протрузии, так как это может стать причиной возникновения протрузий или усугубить имеющиеся проблемы. Кроме того, планку нельзя выполнять при травмах плечевого сустава. Эксперт отметил, что неправильная техника планки приводит к травмам. // Фото: Freepik