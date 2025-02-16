Правила прикрепления граждан к поликлинике изменятся

Минздрав собираеся дать возможность прикрепления к поликлинике через сайт «Госуслуги» во всех регионах России, сообщает РИА Новости. Проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»,

— говорится в проекте.

Если приказ утвердят, он вступит в силу уже 1 сентября.

Сегодня госуслугах опция прикрепления к поликлинике, но она доступна не во всех регионах. После изменений жители любого региона смогут проходить эту процедуру не только при личной явке в медучреждение, но и электронным способом.