Помощь спасателей потребовалась попавшим в аварии на трассе «Кола»

Накануне вечером спасатели участвовали в ликвидации дорожных аварий на трассе «Кола» в двух районах Карелии.

Первое сообщение о ДТП поступило к спасателям Сегежского района в 20:10. На 739 км федеральной дороги Р-21 «Кола» автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В ликвидации последствий аварии участвовали четыре спасателя.

Второе сообщение поступило в 20:27. На этот раз в Кондопожском районе автомобиль съехал в кювет с федеральной трассы. К месту ДТП выдвинулись десять человек из пожарно-спасательных подразделений Кондопожского и Медвежьегорского района. Информация о пострадавших уточняется. (фото vk.com)